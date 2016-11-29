У Торецьку розмінували водогін, воду в місто можуть подати за два дні - Жебрівський

Про це написав голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

Він повідомив, що потрібно замінити 4 метри водогінної труби.

"Щодо відновлення водогону в Торецьку. Зранку працювали сапери, розмінували під'їзд до ділянки та територію. Ремонтні бригади розпочали роботу. Сьогодні зроблено усі підготовчі роботи. Завтра ремонтники приступають до заміни пошкодженої ділянки", - написав він.

Читайте такожТорецьк опинився на межі гуманітарної катастрофи – штаб АТО

При цьому, за словами Жебрівського, в разі відсутності форс-мажорів, роботу водогону відновлять за два дні.

"Станом на цю годину до теплопостачання залишилось підключити ще два житлові будинки. Ремонтники продовжують працювати. До вечора тепло піде і у ці помешкання", - написав він.

Нагадаємо, 23 листопада внаслідок артилерійського обстрілу незаконних збройних формувань було пошкоджено ділянку водогону діаметром 900 мм «Горлівка – Торецьк», що спричинило повне припинення водопостачання міста Торецьк та виникла загроза припинення теплопостачання до об’єктів інфраструктури міста та населення. Для життєзабезпечення Торецька та потреб населення підрозділи ДСНС підвозять технічну та питну воду.

Крім того, з метою запобіганням випадків переохолодження у Торецьку працює три пересувні пункти обігріву.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляв, що бойовики не дають можливості відремонтувати водогін до Торецьк. За його словами, російська сторона у Спільному координаційному центрі з контролю і координації припинення вогню «шостий день відмовляється надавати гарантії припинення вогню на цій ділянці, щоб з того боку не обстрілювали ремонтників».