У вівторок планується початок "режиму тиші" під Торецьком для ремонту водогону - Жебрівський

У вівторок біля Торецька, в якому немає води, має початися «режим тиші» для подальшого ремонту водогону. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Він зазначив, що письмові гарантії щодо припинення вогню в районі проведення ремонтних робіт на водогоні біля Торецька надійшли від російської сторони СЦКК.

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«Режим тиші розпочинається завтра від 09:00 до 16:00. Зранку наші ремонтні бригади і підрозділи МНС розпочинають роботи. Режим припинення вогню надано на три дні», – зазначив він.

Раніше Жебрівський заявляв, що бойовики не дають можливості відремонтувати водогін до міста Торецьк.

"Російські бойовики й далі не дають гарантій режиму тиші та можливості відремонтувати водогін до Торецька. У "сірій зоні" нам потрібно відремонтувати пошкоджену вибухами ділянку 900-мм труби. Насправді, нам потрібно 2-3 дні, щоб замінити пошкоджену ділянку. Усе необхідне у нас є, ми готові в будь-який момент приступити до роботи", - повідомляв Жебрівський.

Як раніше повідомляв УНІАН, місто Торецьк Донецької області, яке п’яту добу залишається без води через пошкодження бойовиками водогону, опинилося на межі гуманітарної катастрофи.

В результаті обстрілів 23 листопада і потрапляння снаряду у водовід, який з’єднує Горлівку й Торецьк, припинилося постачання води до Торецька та прилеглих населених пунктів. Через відсутність води у місті закриті дитячі садочки і школи, деякі мікрорайони міста залишаються без опалення.