Слободян розповів про ситуацію на адмінмежі з Кримом

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив помічник голови Держприкордонслужби - прес-секретар Олег Слободян, відповідаючи на запитання щодо погроз Росії через українські навчання з ракетними стрільбами.

"В межах компетенції ми відслідковуємо ситуацію, яка відбувається на адмінмежі... Контрольні пункти в'їзду-виїду працюють в штатному режимі, надзвичайних подій немає, за виключенням обставини, яка впливає на швидкість оформлення - це періодично виходить з ладу база даних митниці, тому це впливає на час оформлення громадян і транспортних засобів", - сказав він.

Слободян також додав, що поблизу адмінмежі не спостерігається ні накопичення російської техніки, ні особового складу.

"Безпосередньо на адмінмежі ситуація спокійна і контрольована. Що відбувається вглибині півострова - наразі ми не можемо ствердно давати якісь оцінки чи характеризувати цю ситуацію", - зауважив Слободян.

Крім того, на уточнення, чи в контексті погроз Росії є узгоджений план на випадок провокацій чи збройної агресії, він підкреслив, що ситуація відстежується.

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"Державна прикордонна служба України діє в єдиному задумі зі Збройними силами України та іншими правоохоронними органами. Звичайно, відпрацьовано кілька варіантів дій і реакцій на можливий розвиток подій", - сказав Слободян.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, на півдні України розпочались навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких проводяться повітряні стрільби.

За словами президента України Петра Порошенка, єдиною причиною, що змушує Україну проводити навчання, в рамках яких відбуваються стрільби поблизу окупованого Криму, є необхідність бути готовими до повномасштабного російського вторгнення.

За даними ЗМІ, Росія погрожує ракетним ударом в разі проведення Україною ракетних стрільб поблизу Криму.

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Секретар РНБО Олександр Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетні стрільби України. Він підкреслив, що ракетні випробування Україна буде проводити згідно з усіма міжнародними зобов'язаннями і договорами у своєму суверенному повітряному просторі.

Спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко наголосив, що погрози не можуть перешкодити планам України провести військові навчання.