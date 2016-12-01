Українські навчання поблизу Криму: з'явилося відео запуску ракет

Так, ЗСУ відпрацьовують пуски керованих ракет по повітряних цілях-безпілотних літальних апаратах типу ВР-3 "Рейс", які імітують політ "крилатої ракети".

Повітряні стрільби проходять виключно у повітряному просторі України, над відкритим морем, із суворим дотриманням всіх норм міжнародного права.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, на півдні України розпочалися навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких проводяться повітряні стрільби.

За словами президента України Петра Порошенка, єдиною причиною, яка змушує Україну проводити навчання, в рамках яких проводяться стрільби поблизу окупованого Криму, є необхідність бути готовими до повномасштабного російського вторгнення.

За даними ЗМІ, Росія погрожує ракетним ударом у разі проведення Україною ракетних стрільб поблизу Криму.