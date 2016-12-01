Українські навчання поблизу Криму: з'явилося відео запуску ракет
У четвер, 1 грудня, на півдні України проводяться військові навчання, під час яких здійснюються випробувальні пуски керованих ракет середньої дальності. ЗМІ вже показали відео ракетних стрільб поблизу анексованого Криму.
Так, ЗСУ відпрацьовують пуски керованих ракет по повітряних цілях-безпілотних літальних апаратах типу ВР-3 "Рейс", які імітують політ "крилатої ракети".
Повітряні стрільби проходять виключно у повітряному просторі України, над відкритим морем, із суворим дотриманням всіх норм міжнародного права.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, на півдні України розпочалися навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких проводяться повітряні стрільби.
За словами президента України Петра Порошенка, єдиною причиною, яка змушує Україну проводити навчання, в рамках яких проводяться стрільби поблизу окупованого Криму, є необхідність бути готовими до повномасштабного російського вторгнення.
За даними ЗМІ, Росія погрожує ракетним ударом у разі проведення Україною ракетних стрільб поблизу Криму.