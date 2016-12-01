Турчинов про навчання біля Криму: незважаючи на істерику Росії, ракети влучили в цілі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив з нагоди вручення штандарту батальйону оперативного призначення Національної гвардії ім. Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького.

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«Сьогодні, незважаючи на істерику Росії, на погрози застосувати ракетну зброю проти нас, ми провели військові навчання з випробувальними запусками керованих ракет середньої дальності. І що важливо, ми це зробили відповідно до затвердженого плану, у заздалегідь визначений час і в заявленому публічно місці. Ракети потрапили у заплановані цілі", - сказав Турчинов.

За його словами, це дуже серйозний крок, який зробила Україна, тому що "російська агентура, продажні керівники, які раніше очолювали Міністерство оборони, свідомо руйнували протиповітряну оборону".

"Ракети, які ми випробовували, можуть точно вражати як повітряні, так і надводні цілі. Вони підтвердили свої бойові характеристики і виконали програму випробовування. Ми зробили дуже серйозний крок до відновлення повітряного, протиповітряного захисту нашої країни", - запевнив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, на півдні України розпочались навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких проводяться повітряні стрільби.

За словами президента України Петра Порошенка, єдиною причиною, що змушує Україну проводити навчання, в рамках яких відбуваються стрільби поблизу окупованого Криму, є необхідність бути готовими до повномасштабного російського вторгнення.

За даними ЗМІ, Росія погрожує ракетним ударом в разі проведення Україною ракетних стрільб поблизу Криму.

У відповідь Турчинов раніше попросив РФ не панікувати через ракетні стрільби України. Він підкреслив, що ракетні випробування Україна буде проводити згідно з усіма міжнародними зобов'язаннями і договорами у своєму суверенному повітряному просторі.

Спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко наголосив, що погрози не можуть перешкодити планам України провести військові навчання.