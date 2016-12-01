На Донбасі затримали бойовика "Декабриста", який "працював" розвідником-танкістом у терористів

Прикордонники на КПВВ «Новотроїцьке» затримали бойовика з позивним «Декабрист». Його затримали КПВВ «Новотроїцьке» під час здійснення контролю, передає прес-служба Держприкордонслужби.

Зазначається, що бойовик прямував з непідконтрольної території до Маріуполя.

«…встановлено, що 66 - річний громадянин перебував у складі окремої артилерійської бригади в тактичній групі та займав посаду старшого розвідника-танкіста. У терористичному угрупованні перебував із серпня 2014 року», - йдеться у повідомленні.

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Для притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 260 ККУ (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) особу буде передано працівникам Нацполіції в Донецькій області.

Нагадаємо, раніше у Донецькій області правоохоронці затримали наркозалежного, раніше судимого прихильника нацистського руху на прізвисько «Нацист», якого обрали до складу групи терористів у Покровську.