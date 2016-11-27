На Донеччині затримали наркозалежного бойовика "Нациста", який полював на проукраїнських громадян (фото)

У Донецькій області правоохоронці затримали наркозалежного, раніше судимого прихильника нацистського руху на прізвисько «Нацист», якого обрали до складу групи терористів у Покровську. Про це повідомили в прес-службі обласної поліції.

Бойовик у 2014 році чергував на блокпостах проросійських терористів, полював на проукраїнських громадян і охороняв так званий. "референдум".

Позивний "Нацист" бойовик отримав через фашистську свастику на тілі. Поліцією встановлено, що затриманий також брав участь у захопленні місцевого міськвідділу поліції 1 травня 2014 року.

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Після звільнення міста він залишився на підконтрольній території Україні, ховаючись на знімних квартирах і часом підробляв. Він був затриманий в Мирнограді, де ховався в приватному секторі.

"Зараз чоловік активно співпрацює зі слідством. За фактами чергування на блокпості і організації референдуму йому повідомлено про підозру у ч. 1 ст. 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі", - сказано в повідомленні.

За фактом захоплення держустанови правова оцінка діям затриманого буде дана прокуратурою Донецької області після проведення досудового розслідування.