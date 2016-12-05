Українських заручників можуть звільнити до Нового року або Різдва – Тандіт

Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає ЛІГА.net.

"Ми сподіваємося, що до Нового року будутьзвільнені наші заручники. Ми впевнені, що Російська Федерація, яка позиціонує себе як правова держава, зробить все для того, щоб до Різдва були звільнені наші заручники. Ми готові у будь-який момент забрати наших хлопців. Зробимо все, щоб провести цю операцію", - сказав Тандіт, додавши, що наразі в ОРДЛО офіційно знаходиться 108 українських заручників, проте бойовики підтверджують тільки 50 осіб.

Читайте такожУкраїнська сторона у Мінську наполягала на звільненні заручників до Різдва – Геращенко

При цьому, за словами Тандіта, на виїзному всеукраїнському засіданні Ради церков голова СБУ Василь Грицак звернувся до митрополита Августина, який представляє Українську православну церкву Московського патріархату, щодо залучення церкви до звільнення заручників.

"Якщо ми зможемо хоч би одну людину звільнити, то це буде велика перемога. Велике значення для процесу звільнення заручників у даному випадку мають наші західні партнери, європейські та США, вони нам допомагають у цьому питанні", - підкреслив Тандіт.

Нагадаємо, на наступній зустрічі контактної групи і всіх чотирьох підгруп , що відбудуться в Мінську 7 грудня буде підійматися питання звільнення українських заручників до новорічних свят. Про повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

Геращенко наголосила, що це питання на зустрічі 7 грудня стане пріоритетним.

«Вважаємо, що питання звільнення заручників до новорічних свят має стати ключовим завданням для мінських груп. Л. Кучма ще раз наголосив, що за ініціативою української сторони питання звільнення заручників буде заслухано на ТКГ 7 грудня як пріоритетне», - написала вона.