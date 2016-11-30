Демілітаризація Дебальцевого та звільнення заручників – Геращенко про теми зустрічі ТКГ у Мінську

На наступній зустрічі контактної групи і всіх чотирьох підгруп , що відбудуться в Мінську 7 грудня буде підійматися питання звільнення українських заручників до новорічних свят. Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

Геращенко наголосила, що це питання на зустрічі 7 грудня стане пріоритетним.

«Вважаємо, що питання звільнення заручників до новорічних свят має стати ключовим завданням для мінських груп. Л. Кучма ще раз наголосив, що за ініціативою української сторони питання звільнення заручників буде заслухано на ТКГ 7 грудня як пріоритетне», - написала вона.

Крім того, українська сторона також підійматиме питання і демілітаризації Дебальцевого.

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«Також на зустрічі в Мінську українська сторона підніматиме питання демілітаризаціі Дебальцевого - ця тема була важливою і на міністерській зустрічі», написала вона, додавши, «І , звичайно, немає жодного пояснення блокуванню роботи КПВВ " Золоте".

За її словами, попри обіцянки бойовиків відкрити КПВВ 10 грудня, на зустрічі у Мінську 29 листопада, «московські куратори не змогли надати будь - яких розумних пояснень, чому ж заблоковано " Золоте"».

«Це питання було в центрі уваги міністрів Німеччини і Франціі. Як і інші гуманітарні проблеми, як то недопуск в тюрми на окуповані територіі та РФ МКЧХ», - наголосила Геращенко.

Нагадаємо, вчора, 29 листопада, на зустрічі у «нормандському форматі» глав МЗС у Мінську Україна запропонувала дати доручення гуманітарній групі тристоронньої контактної групи до нового 2017 року знайти компроміс у цьому питанні.

Таку пропозицію підтримали очільники МЗС Франції та Німеччини.