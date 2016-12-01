Кучма виступив за збереження "нормандського формату": "Не дай Боже, нам залишити заморожений конфлікт"

Представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, екс-президент Леонід Кучма застерігає від створення «замороженого конфлікту» на Донбасі й виступає за продовження мінського процесу і функціонування «нормандського формату».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час першого Балтійсько-Чорноморського форуму «Через діалог до довіри» сьогодні в Києві.

«Давайте використовувати найменшу можливість просувати мир, а будь-яка війна закінчується миром, нам би хотілося швидше, не дай Боже, нам залишити заморожений конфлікт», - сказав Кучма.

При цьому, за його словами, у Мінську вирішуються численні проблеми.

«У Мінську ми лише розглядаємо і вирішуємо численні соціальні проблеми – економічні, гуманітарні. Там живуть все-таки наші люди», - зазначив він, додавши «Просто кинути їх напризволяще і сказати, що цей формат нічого не дає – багато розуму не треба».

Крім того, екс-президент зазначив, до президент РФ Володимир Путін виступає проти участі США в переговорах з врегулювання конфлікту на Донбасі, зокрема в розрізі мінських угод.

Читайте такожВтрата суверенітету України – Айвазовська про наслідки військового вирішення конфлікту на Донбасі

«А хтось може запропонувати інший формат? Я вам скажу, невже ви думаєте, що Порошенко, коли розглядав питання підписання Мінських угод, не хотів, щоб там брали участь США, Англія, та, може, навіть Китай, який підписував Будапештський меморандум? Але треба було згоду всіх сторін, у яких не було бажання цим займатися, такою проблемою», - сказав він, додавши «Треба було спитати у Володимира Путіна, а чи згоден він, щоб брали участь США, я вам заздалегідь скажу - ні. Тому вибирали з того, що можна було створити. Спочатку був «Женевський формат», а потім американці зникли звідти з цієї самої причини ..., і з'явився «Нормандський формат», - зазначив екс-президент.

Нагадаємо, на наступній зустрічі контактної групи і всіх чотирьох підгруп , що відбудуться в Мінську 7 грудня буде підійматися питання звільнення українських заручників до новорічних свят. Про це на повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

Геращенко наголосила, що це питання на зустрічі 7 грудня стане пріоритетним. «Вважаємо, що питання звільнення заручників до новорічних свят має стати ключовим завданням для мінських груп. Л. Кучма ще раз наголосив, що за ініціативою української сторони питання звільнення заручників буде заслухано на ТКГ 7 грудня як пріоритетне», - повідомила вона.

Крім того, українська сторона також підійматиме питання і демілітаризації Дебальцевого.