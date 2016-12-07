Перестрілка у Княжичах: співробітників держохорони досі не відсторонили від служби

Про це під час засідання парламентського комітету щодо трагедії у Княжичах заявив в.о глави Нацполіції Вадим Троян, інформує Еспресо.TV.

"Вони не відсторонені, бо я їх тільки заслухав сьогодні, і визначили по їхній інструкції, хто що робив і чи були помилки у їхній роботі. По-друге вчора були похорони, тіла не хотіли віддавати, ми вирішували ці справи. Вчора я не хотів робити такі заяви", – розповів Троян.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 4 грудня в с. Княжичі Броварського району Київської області внаслідок перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинули 5 правоохоронців.

Керівництво Міністерства внутрішніх справ України призначило службове розслідування щодо інциденту. Також прокуратура встановить причини та обставини стрілянини.

Повідомлялося, що усіх учасників стрільби в Княжичах та їхнє керівництво відсторонили від роботи.