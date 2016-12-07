Перестрілка у Княжичах: співробітників держохорони досі не відсторонили від служби
Працівників Державної служби охорони, які причетні до перестрілки під Києвом, ще не відсторонили від служби.
Про це під час засідання парламентського комітету щодо трагедії у Княжичах заявив в.о глави Нацполіції Вадим Троян, інформує Еспресо.TV.
"Вони не відсторонені, бо я їх тільки заслухав сьогодні, і визначили по їхній інструкції, хто що робив і чи були помилки у їхній роботі. По-друге вчора були похорони, тіла не хотіли віддавати, ми вирішували ці справи. Вчора я не хотів робити такі заяви", – розповів Троян.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 4 грудня в с. Княжичі Броварського району Київської області внаслідок перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинули 5 правоохоронців.
Керівництво Міністерства внутрішніх справ України призначило службове розслідування щодо інциденту. Також прокуратура встановить причини та обставини стрілянини.
Повідомлялося, що усіх учасників стрільби в Княжичах та їхнє керівництво відсторонили від роботи.