Перестрілка у Княжичах: через інцидент відсторонено 25 поліцейських - від керівників операції до її учасників

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацполіції, про це сьогодні під час відомчої відеоселекторної наради з участю керівництва МВС і керівників структурних та територіальних підрозділів поліції повідомив т.в.о. голови Національної поліції України Вадим Троян.

За словами Трояна, згідно з його рішенням, на час проведення службового розслідування відсторонено від служби 25 працівників поліції, які брали участь у спецоперації у Княжичах, – від керівників операції до її учасників.

«Я вважаю це за необхідне, поки ми детально не зрозуміємо, хто в чому винен і хто порушив інструкцію або наказ», – підкреслив Троян.

У прес-службі також нагадали, що вчора, 5 грудня, Троян повідомив про відсторонення від служби керівників трьох структурних підрозділів поліції Києва. Ці підрозділи брали участь у спецоперації із затримання членів банди, яких підозрюють у серії розбійних нападів на жителів столиці і Київської області.

Читайте також"У нього поламані пальці, там немає рук": у Броварах прощаються із загиблими у Княжичах поліцейськими (відео)

Раніше Троян повідомив, що поліція та Генпрокуратура допитують всіх учасників подій у Княжичах.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в с. Княжичі Броварського району Київської області внаслідок перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинули 5 правоохоронців.

Група затримання карного розшуку та спецпідрозділу КОРД очікували у покинутому будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. На місце приїхав наряд держслужби охорони, який затримав поліцейських, прийнявши їх за грабіжників.

Група захоплення вирішила, що співробітників кримінальної розвідки захопили злочинці – сталася перестрілка, в результаті якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.