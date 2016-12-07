"Це методичний розстріл": друг загиблого поліцейського охорони прокоментував інцидент у Княжичах

Він розповів, що інцидент виглядає так, як ніби "КОРД зачищав можливий якийсь злочин", передає 112 Україна.

"У тілі Сергія Орлова були три смертельні кулі в бік серця, всього з його тіла витягли 7 куль. Це, вибачте, будь ласка, методичний розстріл. При тому, що стріляли практично впритул", - сказав Датюк.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 4 грудня в с. Княжичі Броварського району Київської області внаслідок перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинули 5 правоохоронців.

Керівництво Міністерства внутрішніх справ України призначило службове розслідування щодо інциденту. Також прокуратура встановить причини та обставини стрілянини.

Всіх учасників стрільби в Княжичах та їхнє керівництво відсторонили від роботи.