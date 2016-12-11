Порошенко засудив теракт у Стамбулі

Президент України Петро Порошенко засудив терористичний акт в турецькому місті Стамбул, жертвами якого стали десятки людей.

Про це глава держави написав у мікроблозі Twitter.

"Рішуче засуджую жахливий теракт у Стамбулі. Немає виправдань. Мої думки з сім'ями жертв і всієї турецької нацією", - зазначив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, у суботу ввечері, 10 грудня, в Стамбулі поруч з футбольним стадіоном Vodafone Arena пролунали два вибухи. В одному випадку вибухнула машина, начинена вибухівкою, другий теракт здійснив смертник. Згідно з останніми даними, в результаті теракту загинули 38 людей.

11 грудня в Туреччині оголошено Днем національної жалоби.