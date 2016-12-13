Підозрюваного у співробітництві з "ДНР" Без’язикова госпіталізували, засідання суду перенесли

Про це передає Еспресо.TV.

Судове засідання щодо обрання Без'язикову запобіжного заходу перенесли на невизначений термін.

Адвокати підозрюваного надали до суду три клопотання. Одне з них було задоволено. Адвокати наполягали, що їх підзахисний був затриманий незаконно. За їхніми даними, для законності затримання не вистачало ухвали слідчого судді. У залі суду Без’язикова звільнили з-під варти. У судовому засіданні потім було оголошено перерву.

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У залі суду підозрюваному стало зле. Суд викликав автомобіль швидкої допомоги. На машині швидкої допомоги Без'язикова відвезли до лікарні.

Нагадаємо, Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з так званою «ДНР».

5 липня було звільнено полковника Збройних сил України Без’язикова, який перебував у полоні бойовиків на Донбасі з серпня 2014 року.

За словами дружини полковника, свідчення проти її чоловіка давали його підлеглі, що разом із ним були в полоні. Він справді вмовляв солдатів переходити на бік "ДНР", але не по-справжньому.

"Це було інсценування. Чому він не міг відмовитись, бо була загроза його життю, при моєму чоловіку ці люди, бойовики, вбили людину. Він не міг так ризикувати своїм життям. Але він дав зрозуміти, що це інсценування", – доводить жінка.