Дружина українського полковника Без'язикова: він вмовляв солдатів переходити на сторону бойовиків, але не по-справжньому

Дружина Маргарита чоловіка відучора не бачила. Лишень кілька секунд поговорила телефоном. Поки вона була на роботі, її чоловік пішов до нової квартири, пише ТСН.ua.

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"Подзвонила сусідка і сказала, що через паркан лізе купа чоловіків", – розповідає жінка. Невідомі чоловіки виявилися працівниками Служби безпеки. Після обшуку в квартирі приїхали до приватного будинку, де нині мешкає родина. Кілька годин обшукували.

"Вилучили все, планшети, комп'ютер, телефони, флешки", – розповідає дружина полковника.

Свідчення проти полковника Без'язикова, пояснює дружина, давали його підлеглі, що разом із ним були в полоні. Він справді вмовляв солдатів переходити на бік "ДНР". Але не по-справжньому.

"Це було інсценування. Чому він не міг відмовитись, бо була загроза його життю, при моєму чоловіку ці люди, бойовики, вбили людину. Він не міг так ризикувати своїм життям. Але він дав зрозуміти, що це інсценування", – доводить жінка.

Окрім того, дружина заперечує, що з полону полковник їздив до Росії.

"Його один раз, можливо, він казав, вивозили до Росії, з зав'язаними очима на допит. Він не визначив, що це була Росія, але по відстані, можливо була Росія", – каже жінка.

Адвокат Олег Юрченко впевнений – Без'язикова затримали незаконно. Усі ці обвинувачення йому вже висували влітку. Тоді справу закрили. Нині чомусь відкрили знову. Сьогодні суд визначатиме для полковника Без'язикова запобіжний захід. Стаття, за якою його звинувачують, не передбачає домашнього арешту чи застави. Тільки тримання під вартою.

Нагадаємо, Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з так званою ДНР.

Як повідомлялося, 5 липня було звільнено полковника Збройних сил України Без’язикова, який перебував у полоні бойовиків на Донбасі з серпня 2014 року.