В Одесі заочно судитимуть екс-депутата облради, обвинуваченого в керівництві терористичною групою "ДНР"

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, направлено до суду обвинувальний акт стосовно громадянина, підозрюваного в участі в терористичній організації, керівництві терористичною групою і сприянні її діяльності.

Йому інкримінують вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

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«У ході спеціального (заочного) досудового розслідування встановлено, що в 2014 році підозрюваний вступив у терористичні організації «ДНР» і «ЛНР» і здійснював безпосереднє керівництво терористичною групою», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що обвинувачений керував терористичною групою, яка діяла на території Новоазовського району Донецької області.

Крім того, за даними прес-служби, в листопаді 2016 року фігурант активно сприяв діяльності терористичних організацій. Зокрема, розміщував в засобах масової інформації та мережі Інтернет пропагандистські антиукраїнські фото- і відеоматеріали.

Як пояснило джерело в правоохоронних органах, вищеназваний фігурант - колишній депутат Одеської обласної ради Вадим Савенко - бойовик на прізвисько «Сват», воює на боці сепаратистів у зоні АТО, матеріали якого направлено до суду минулого тижня.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2014 року з керованих ракетних установок з району населеного пункту Безіменне було завдано удару по Маріупольському загону морської охорони в складі катерів «Гриф» і «Калкан», які патрулювали на відстані 3 миль від берега. На катері «Гриф» виникла пожежа, після чого він затонув. 8 моряків було врятовано, 7 з них дістали поранення та опіки, дві людини зникли безвісти.

На початку вересня 2014-го тодішній голова Одеської обласної ради Олексій Гончаренко заявив, що за обстріл катерів в Азовському морі відповідальність на себе взяв депутат облради Вадим Савенко, який воює на боці терористів у зоні АТО і відомий під прізвиськом «Сват».