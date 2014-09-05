Глава Одеської облради: депутат від партії «Родіна» взяв на себе відповідальність за обстріл українських прикордонних катерів в Азовському морі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гончаренко написав на своїй сторінці в Facebook.

«З`ясувалося, що організував ракетний обстріл українських прикордонних катерів в Азовському морі один з ватажків терористів по кличці «Сват». Яка ж була лють одеситів, коли в цьому «Сватові» вони впізнали нині діючого депутата Одеської облради від партії «Родіна» Вадима Савенка», - написав Гончаренко.

Він також зазначив: «В результаті його дій пропали без вісті (і надій на благополучний результат вже практично немає) два військових моряка - маріуполець і одесит.

Тобто, цей негідник вбив свого ж земляка. Для мене, як для голови Одеської обласної ради, це подвійно боляче. Адже навіть після такого я не маю механізму позбавити цю істоту статусу депутата Одеської облради».

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Гончаренко вважає, що це додатковий доказ того, що необхідні якнайшвидші вибори: «Нам треба очистити і Верховну Раду і слідом за нею місцеві ради від таких ось «Сватів», «Кумів», «Хамів» та інших «Бісів». Він також відзначає, що необхідно заборонити діяльність партії «Родіна», лідером якої є Ігор Марков, «якого незрозуміло як звільнили з ув`язнення, і він тепер поливає нашу країну з ефірів московських каналів, а на зміну йому прийшов Савенко-«сват», який поливає вогнем наших військових моряків».

Нагадаємо, Вадима Савенка 26 жовтня 2013 під час 10 партійного з`їзду партія «Родіна» було обрано її керівником тимчасово, замість заарештованого тоді екс-нардепа, голови партії Ігоря Маркова. 31 жовтня одеські правоохоронці вимагали взяти Савенка під варту. Відповідне клопотання представники прокуратури заявили 30 жовтня 2013 під час судового засідання Приморського районного суду Одеси. Там слухалася кримінальна справа про незаконне затримання в 2009 році прихильниками Маркова співробітників СБУ. Також повідомлялося, що Савенко підозрюється в побитті учасників пікету в Одесі в 2007 році проти встановлення в місті пам`ятника Катерині ІІ.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня з керованих ракетних установок з району населеного пункту Безіменне нанесли удар по Маріупольському загону морської охорони в складі катерів «Гриф» і «Калкан». Катери патрулювали на відстані 3 миль від берега. На катері «Гриф» виникла пожежа, після чого він затонув. 8 моряків врятовані, 7 з них були з пораненнями і опіками, дві людини пропали без вісті.