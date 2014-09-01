Українські прикордонні катери під Маріуполем були розстріляні керованими ракетами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.Читайте такожВ Азовському морі обстріляли 2 катери прикордонників - ЗМІ

"Вчора о 15:10 з керованих ракетних установок з району населеного пункту Безіменне завдали удару по Маріупольському загону морської охорони, у складі катерів «Гриф» та «Калкан». Катери патрулювали на відстані 3 миль від берега. На катері «Гриф» виникла пожежа, після чого він затонув. На порятунок екіпажу прибули інші катери Морської охорони, завдяки чому було врятовано 8 моряків, з яких 7 було з пораненнями та опіками. Пошуки ще 2 прикордонників тривають", - сказав Лисенко.Читайте такожЗ підбитих біля Маріуполя катерів берегової охорони врятувалися сім прикордонників - ЗМІ

Він зазначив, що також вчора о 12:40 та 13:10 прикордонники зафіксували пуск 4-х ракет в районі Красної Талівки Луганської області. Обстріл вівся також з території Нижнемитякине Ростовської області Росії.