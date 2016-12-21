Серед загиблих внаслідок теракту у Берліні може бути один українець – посол

Про це у Twitter повідомив посол України у Федеративній республіці Німеччина Андрій Мельник.

"Сумна звістка: є велика вірогідність того, що серед загиблих у Берліні все ж є громадянин України. Поліція завершує ідентифікацію тіла", - повідомив Мельник.

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Сумна звістка: є велика вірогідність того, що серед загиблих у Берліні все ж є громадянин України. Поліція завершує ідентифікацію тіла — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 20 грудня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, увечері 19 грудня невідомий на вантажівці протаранив натовп на різдвяному ярмарку у центрі Берліна. Люди зібралися біля меморіальної церкви поряд з торговою вулицею Курфюрстендамм. Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава".

За останніми даними, загинули 12 людей, ще 48 постраждали.