Кількість загиблих на різдвяному ярмарку в Берліні зросла до 12 осіб

Про це повідомила місцева поліція на своїй сторінці в Twitter.

У лікарнях міста знаходяться, за останніми даними, 48 постраждалих в інциденті. Деякі з них перебувають у важкому стані.

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Traurige Gewissheit, heute verloren am #Breitscheidplatz 12 Menschen ihr Leben, 48 liegen, zum Teil schwer verletzt, in Krankenhäusern. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) December 20, 2016

Як повідомляв УНІАН раніше, в центрі Берліна вантажівка в'їхала у натовп людей поруч з різдвяним ярмарком, який знаходиться біля церкви Гедехніскірхе. Повідомлялося, що в результаті інциденту загинули 9 людей, близько 50 людей постраждали.