Кількість загиблих на різдвяному ярмарку в Берліні зросла до 12 осіб

03:45, 20 грудня 2016
Світ
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Кількість загиблих на площі Брайтшайдплац в Берліні, де вантажівка протаранила натовп людей на різдвяному ярмарку, зросла до 12 осіб.

REUTERS

Про це повідомила місцева поліція на своїй сторінці в Twitter.

У лікарнях міста знаходяться, за останніми даними, 48 постраждалих в інциденті. Деякі з них перебувають у важкому стані.

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Як повідомляв УНІАН раніше, в центрі Берліна вантажівка в'їхала у натовп людей поруч з різдвяним ярмарком, який знаходиться біля церкви Гедехніскірхе. Повідомлялося, що в результаті інциденту загинули 9 людей, близько 50 людей постраждали.

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Теги: #Берлін