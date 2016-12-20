Кількість загиблих на різдвяному ярмарку в Берліні зросла до 12 осіб
03:45, 20 грудня 2016Світ
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Кількість загиблих на площі Брайтшайдплац в Берліні, де вантажівка протаранила натовп людей на різдвяному ярмарку, зросла до 12 осіб.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомила місцева поліція на своїй сторінці в Twitter.
У лікарнях міста знаходяться, за останніми даними, 48 постраждалих в інциденті. Деякі з них перебувають у важкому стані.
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Traurige Gewissheit, heute verloren am #Breitscheidplatz 12 Menschen ihr Leben, 48 liegen, zum Teil schwer verletzt, in Krankenhäusern.— PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) December 20, 2016
Як повідомляв УНІАН раніше, в центрі Берліна вантажівка в'їхала у натовп людей поруч з різдвяним ярмарком, який знаходиться біля церкви Гедехніскірхе. Повідомлялося, що в результаті інциденту загинули 9 людей, близько 50 людей постраждали.
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