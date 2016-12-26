У Дніпрі попрощались із загиблим на Світлодарській дузі бійцем з позивним "Сім’янин"

У Дніпрі попрощались із бійцем АТО Андрієм Широковим (позивний «Сім’янин»), який загинув від кулі снайпера під час боїв на Світлодарській дузі, йдеться у сюжеті ТСН.

Тіло бійця, колишнього учасника «Правого сектору» через постійні обстріли з боку терористів змогли доставити забрати лише через 5 днів.

Читайте такожРежим тиші не дотримується: бойовики за добу 33 рази обстріляли позиції ЗСУ – Полторак

Позивний «Сім’янин» Андрій отримав завдяки дітям. Разом з дружиною Ганною вони виховували п'ятьох. На війні Андрій був вже більше двох років.

Нагадаємо, 22 грудня бійців, які отримали поранення на Світлодарській дузі, направили до лікарні Дніпра, найтяжчого - до лікарні ім. Мечникова.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня, у Києві попрощалися з українським військовим Володимиром Андрешківим, що загинув на Світлодарській дузі.

Церемонія прощання з бійцем АТО відбулася на Майдані Незалежності. Володимир Степанович Андрешків - з 25-го батальйону 54-ї окремої механізованої бригади. Родом із села Бортники Львівської області, йому було 47 років.