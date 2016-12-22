У Києві попрощалися з військовим, який загинув на Світлодарській дузі (фото, відео)
17:51, 22 грудня 2016Війна
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Сьогодні, 22 грудня, у Києві попрощалися з українським військовим Володимиром Андрешківим, що загинув на Світлодарській дузі.
Церемонія прощання з бійцем АТО відбулася на Майдані Незалежності.
Володимир Степанович Андрешків - з 25-го батальйону 54-ї окремої механізованої бригади. Родом із села Бортники Львівської області, йому було 47 років.
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Він - учасник Революції гідності, без нього залишилися дружина й четверо дітей.
Раніше у Міноборони повідомили, що з 09.00 до 09.45 22 грудня терористичні угруповання чисельністю до одного взводу здійснили спробу вибити підрозділи Збройних Сил України із займаних позицій на Світлодарській дузі. Отримавши відсіч, ворог повторно здійснив спробу штурму.
У Києві та на Харківщині попрощались із загиблими на Світлодарській дузі бійцями
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