У Києві попрощалися з військовим, який загинув на Світлодарській дузі (фото, відео)

Церемонія прощання з бійцем АТО відбулася на Майдані Незалежності.

Володимир Степанович Андрешків - з 25-го батальйону 54-ї окремої механізованої бригади. Родом із села Бортники Львівської області, йому було 47 років.

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Він - учасник Революції гідності, без нього залишилися дружина й четверо дітей.

Раніше у Міноборони повідомили, що з 09.00 до 09.45 22 грудня терористичні угруповання чисельністю до одного взводу здійснили спробу вибити підрозділи Збройних Сил України із займаних позицій на Світлодарській дузі. Отримавши відсіч, ворог повторно здійснив спробу штурму.