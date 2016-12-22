"Знову запахло війною": до Дніпра привезли поранених на Світлодарській дузі, один військовий - у тяжкому стані (відео)

Про це повідомив головний лікар Дніпровської лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, передає 112 Україна.

Читайте такожПосадка вертольота у заметіль: в мережі показали евакуацію поранених на Світлодарській дузі бійців до Дніпра (відео)

"У Дніпро знову почали надходити поранені бійці. Найважчі в лікарні ім. Мечникова. Вчора доставили молодого хлопця, 21 рік, у якого поранення грудей і живота. Його двічі прооперували військові. Лікарі коректують всі життєві показники ліками. Перелили вже близько 2 л крові. Приїхали батьки і знову запахло війною", - зазначив він.

При цьому Риженко наголосив, що бійці, які отримали поранення на Світлодарській дузі, також були направлені в Дніпро. "До нас доставили в реанімацію найтяжчого пораненого. Інші поранені надійшли у військовий госпіталь. Точну кількість я не знаю, але знаю, що дуже багато "швидких" їздило по місту з мигалками", - сказав він.