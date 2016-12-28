Луценко виступає за знесення в Києві незаконних МАФів у цивілізований спосіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив сьогодні на спільній із мером Києва Віталієм Кличком прес-конференції після наради працівників органів прокуратури та міських комунальних підприємств.

“Я категорично за політику демонтажу незаконних МАФів — вони не просто спотворюють обличчя столиці, вони не платять податки, але боротися з ними треба в законний спосіб — незаконні будівлі треба демонтувати, підкреслюю - не зносити, а демонтувати”, - сказав Луценко.

Він наголосив, що влада не бореться з малим або середнім бізнесом.

«Ми боремося з тими, хто працює незаконно, не сплачуючи податки та отримуючи відкати», - додав генпрокурор.

За словами Луценка, в органах прокуратури знають про діяльність близько 25 досить відомих людей, які створили в Києві мережу незаконних МАФів і “збирають з них мзду”.

Говорячи про знесення МАФів поблизу станції метро «Політехнічний інститут» та на Оболоні, Луценко зауважив, що наразі за фактами подій під час знесення відкрито три кримінальні провадження, за якими винні будуть притягнуті до відповідальності.

Читайте такожКонфлікт через МАФи на Харківському: активісти затримали "тітушок", які зранку брали участь у сутичках (відео)

“У нас є кримінальне провадження по двом подіям в районі політеху і одне по Оболоні. Я не задоволений діями поліції. Ми дамо оцінку і працівникам поліції, і комунальникам, і так званим активістам”, - сказав генпрокурор.

Своєю чергою мер Києва Кличко зазначив, що два роки тому в столиці налічувалося близько 20 тисяч МАФів, на сьогодні їхня кількість дещо перевищує 6 тисяч, і вони працюють законно. Водночас залишилися понад 2 тисячі кіосків, які працюють без будь-яких дозвільних документів.

При цьому Кличко нагадав, що на офіційному сайті КМДА вже давно розміщено інформацію щодо умов участі у конкурсі на встановлення МАФів, а також є карта із вказаними вільними місцями.

“Наше завдання - працювати прозоро і законно, наступного року буде визначений єдиний тип для всіх МАФів”, - сказав Кличко.

Читайте такожУ переході станції метро "Мінська" в Києві зникли усі кіоски

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 4 грудня, було зруйновано ряд МАФів біля станції метро "Політехнічний інститут".

8 грудня на ринку "Юність" бульдозером зруйнували ряд МАФів.

У ніч на 15 грудня невідомі у балаклавах трактором знесли ряд кіосків в районі станції метро «Оболонь».

Пізніше цього дня люди на тракторах розгромили кіоски на Троєщині.

Крім того, вночі 22 грудня зносили кіоски на вулиці Політехнічній. За даними поліції, під час знесення МАФів постраждали п'ятеро осіб: двоє правоохоронців та троє цивільних громадян.

23 грудня у Києві в Дарницькому районі на території радіоринку стався конфлікт під час знесення МАФів, в результаті з тілесними ушкодженнями госпіталізовано четверо осіб.

У Києві за півроку демонтували понад 1 тисячу МАФів, що працювали незаконно.

26 грудня Луценко доручив столичній прокуратурі дати правову оцінку подіям навколо знесення МАФів у Києві.