Нічні бульдозери неприпустимі: Луценко доручив прокуратурі дати правову оцінку знесенню МАФів в Києві

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«В зв'язку з подіями навколо зносу столичних МАФів поставив прокуратурі Києва завдання дати правову оцінку діям силовиків та комунальників», - заявив він.

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Луценко підкреслив, що наполягає на тому, щоб перед демонтажем МАФів, власників попереджали.

«Категорично наполягаю, що МАФ можна зносити лише після попередження, а сам демонтаж має «забезпечити цілісність майна. Нічні бульдозери і поліцейські зачистки у стосунках із підприємцями – неприпустимі», - додав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 4 грудня, було зруйновано ряд МАФів біля станції метро "Політехнічний інститут".

8 грудня на ринку "Юність" бульдозером зруйнували ряд МАФів.

У ніч на 15 грудня невідомі у балаклавах трактором знесли ряд кіосків в районі станції метро «Оболонь».

Пізніше цього дня люди на тракторах розгромили кіоски на Троєщині.

Крім того, вночі 22 грудня зносили кіоски на вулиці Політехнічній. За даними поліції, під час знесення МАФів постраждали п'ятеро осіб: двоє правоохоронців та троє цивільних громадян.

23 грудня у Києві в Дарницькому районі на території радіоринку стався конфлікт під час знесення МАФів, в результаті з тілесними ушкодженнями госпіталізовано четверо осіб.

У Києві за півроку демонтували понад 1 тисячу МАФів, що працювали незаконно.