На Донеччині через конфлікт напідпитку вбито українського військового

У Донецькій області у Волноваському районі в результаті бійки було вбито військового. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Донецькій області.

Трагедія сталася у ході конфлікту між групою чоловіків в селі Донське. Військовослужбовець ЗСУ отримав смертельні тілесні ушкодження, ще двоє цивільних осіб травмовано. Всі учасники конфлікту встановлені, ведеться досудове розслідування.

У поліції зазначили, що о 1:00 у Волноваський відділ поліції надійшло повідомлення з лікарні, що в селі Донське помер 34-річний чоловік, житель Херсона. Ще двоє жителів Волноваського району 30 і 22 років госпіталізовані.

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"Конфлікт спровокувало алкогольне сп'яніння з обох сторін, яке призвело до трагічних подій. Унаслідок насильницьких дій військовослужбовець отримав смертельне поранення", - прокоментував глава поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

У даний час всі учасники конфлікту встановлені. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України.

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Поліцейські встановлюють обставини події. Досудове розслідування ведеться спільно з Військовою службою правопорядку.

При цьому на сайті Міноборони зазначається, що суперечка сталася між групою військовослужбовців і цивільних осіб, унаслідок якої від пострілів з вогнепальної зброї загинув військовослужбовець військової служби за контрактом ЗС України та дістав поранення місцевий житель.