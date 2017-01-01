П’яний бойовик в ході сварки підірвав гранатою чотирьох окупантів - розвідка

Про повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

31 грудня 2016 року в 9 окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (НОВОАЗОВСЬК) 1 АК під час сварки між офіцерським та рядовим складом один з військовослужбовців, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, застосував ручну гранату, внаслідок чого чотирьох окупантів вбито (з них – одного офіцера), ще двох поранено.

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Станом на 1 січня 2017 року в 7 окремій мотострілецькій бригаді (БРЯНКА) 2 АК близько 14 відсотків військовослужбовців вважаються такими, що самовільно залишили розташування підрозділів.

Як повідомляв УНІАН, в останній день року бойовики обстрілювали сили АТО на всіх напрямках.