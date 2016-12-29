В ІС про масове дезертирство бойовиків "Д/ЛНР": їх не можна тримати у казармах, а слід гнати в окопи

Про це заявив головний редактор сайту "Інформаційний спротив" Юрій Карін, передає "Апостроф".

Він наголосив що "тільки за останні два місяці з дезертирів і тих, хто просто розірвав контракт, можна укомплектувати кілька рот (бойовиків – Ред.)".

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При цьому Карін згадав випадок, коли бойовики 1-до корпусу окупаційних військ написали колективну скаргу, що їхнє військове керівництво (кадрові офіцери ЗС РФ) відбирає зарплати, змушує працювати на місцевих бізнесменів, охороняти склади магазинів і т. д.

"Бойовиків не можна тримати в казармах, а слід гнати в окопи і травити байки про швидкий наступ, щоб вони не розбіглися", - пояснює Карін дії ватажків "Д/ЛНР".