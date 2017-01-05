Канада відправила на Донбас 11 тонн гумдопомоги – МЗС

Конгресом українців Канади спільно з іншими громадськими організаціями було зібрано і відправлено на схід України 11 тонн гуманітарної допомоги. Про це повідомили у прес-службі МЗС України.

«11 тонн гуманітарної допомоги, що складається із медичного обладнання та засобів пожежогасіння. Згаданий вантаж буде передано до лікарень та пожежних станцій на сході України, зокрема в Маріуполі», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що це вже четверта відправка гуманітарної допомоги зазначеними меценатами до України.

У МЗС також повідомили, що зібране в січні 2017 року українською громадою Канади обладнання «дозволить покращити якість надання першої медичної допомоги постраждалим внаслідок російської агресії проти нашої держави, а також дозволить підвищити ефективність боротьби з пожежами».

Як повідомляв УНІАН, уряд Німеччини вирішив виділити 2,5 млн євро на проекти гуманітарної допомоги постраждалим від конфлікту на сході України та особливо уразливим групам населення.

Зокрема, за рахунок цих коштів ВООЗ закуповуватиме і розподілятиме серед потребуючих допомоги людей, які через конфліктну ситуацію взагалі не мають доступу або обмежений доступ до медичної допомоги і можливостей лікування, життєво важливі медикаменти, вакцини та медичні витратні і лікувальні матеріали.