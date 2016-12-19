Німеччина виділить 2,5 мільйонів євро на гумдопомогу мешканцям Донбасу

Уряд Німеччини вирішив виділити 2,5 млн євро на проекти гуманітарної допомоги постраждалим від конфлікту на сході України та особливо уразливим групам населення.

«Цією сумою будуть профінансовані заходи гуманітарної допомоги, здійснювані Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ)», - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, за рахунок цих коштів ВООЗ закуповуватиме і розподілятиме серед потребуючих допомоги людей, які через конфліктну ситуацію взагалі не мають доступу або обмежений доступ до медичної допомоги і можливостей лікування, життєво важливі медикаменти, вакцини та медичні витратні і лікувальні матеріали.

«Надавана ВООЗ допомога безпосередньо торкається майже 150 000 людей по обидва боки лінії зіткнення і включає в себе, зокрема, медичне обслуговування і лікування пацієнтів з гострими і хронічними захворюваннями та травмами, а також навчання і підвищення кваліфікації медичного персоналу та створення лабораторій або розширення їхнього потенціалу», - повідомили у прес-службі посольства.

Нагадаємо, в Організації Об'єднаних Націй заявили, що в 2017 році для надання гуманітарної допомоги жителям східної України необхідно залучити 214 млн доларів.

За даними ООН, в результаті конфлікту на сході України тією чи іншою мірою постраждали 4, 4 млн осіб; 3,8 млн українців потребують гуманітарної допомоги; ООН зможе надати її 2,6 млн осіб. Допомогу гуманітарних установ ООН отримають найбільш вразливі особи, в першу чергу, які проживають уздовж лінії зіткнення і в районах, які не контролюються урядом.