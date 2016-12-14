Місія Червоного Хреста доправила в окуповану частину Донбасу понад 300 тонн гумдопомоги

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території проїхали 16 вантажівок від Місії МКЧХ.

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Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продуктові та гігієнічні набори загальною вагою майже 306 тонн.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня Євросоюз виділив додаткові 4 мільйони євро на гумдопомогу для Донбасу Загальна сума допомоги ЄС у цьому році для Донбасу сягнула 26,4 мільйони євро.