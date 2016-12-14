Місія Червоного Хреста доправила в окуповану частину Донбасу понад 300 тонн гумдопомоги
11:29, 14 грудня 2016Суспільство
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Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста доправила для жителів тимчасово окупованої території Донецької області понад 300 тонн гуманітарної допомоги.
REUTERS
Як повідомляє Державна прикордонна служба України, через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території проїхали 16 вантажівок від Місії МКЧХ.
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Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продуктові та гігієнічні набори загальною вагою майже 306 тонн.
Як повідомляв УНІАН, 12 грудня Євросоюз виділив додаткові 4 мільйони євро на гумдопомогу для Донбасу Загальна сума допомоги ЄС у цьому році для Донбасу сягнула 26,4 мільйони євро.
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