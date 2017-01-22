Порошенко присвоїв звання "Народний артист України" Тіні Кароль

Про це йдеться в указі глави держави «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України», розміщеному на його сайті.

У документі відзначається, що Тіна Кароль - артистка з Києва.

Серед нагороджених Порошенком осіб - також голова Комітету у закордонних справах Європейського парламенту Елмар Брок.

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«Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Брока Елмара - голову Комітету Європарламенту у закордонних справах, громадянина Федеративної Республіки Німеччина, м. Брюссель», - зазначається в документі.

Також, згідно з указом, орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено першого заступника голови Верховної Ради, уповноваженого президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірину Геращенко.

Орденом Свободи президент нагородив голову Меджлісу кримськотатарського народу, народного депутата Рефата Чубарова.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент підписав указ про присвоєння звання Герой України Володимиру Жемчугову, який був тяжко поранений у зоні АТО і потрапив у полон терористів, які утримували його близько року.

Президент вручив Жемчугову орден «Золота Зірка» під час урочистого заходу з нагоди Дня Соборності України.