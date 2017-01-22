Президент присвоїв звання Герой України звільненому з полону бойовиків Жемчугову

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, президент вручив герою орден «Золота Зірка» під час урочистого заходу з нагоди Дня Соборності України.

Президент зазначив, що Жемчугов народжений на Луганщині, але син всієї української землі. «Як активний учасник руху опору російській окупації він провів 30 спеціальних операцій зі знищення військових об’єктів ворога та особового складу окупаційних військ. При спробі захоплення ворогами Володимир Павлович прийняв рішення підірвати себе, внаслідок чого отримав тяжкі поранення», - сказав глава держави.

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Високою державною нагородою Жемчугов відзначений за особисту мужність і героїзм, незламність духу, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу.

Своєю чергою Жемчугов подякував за високу нагороду та наголосив: «Сьогодні в День Соборності, у день об’єднання України, я хочу сказати: та боротьба, яка була раніше, і та боротьба, яка у нас ще попереду до переможного завершення війни – це все не дарма. На моєму прикладі не лише патріоти, а й звичайні жителі окупованих територій Донбасу та Криму побачили, що Україна ніколи і нікого не покине».

Як повідомляв УНІАН, Жемчугов був тяжко поранений 28 вересня 2015 року. Він майже повністю втратив зір та залишився без рук.

Тяжкопоранений Жемчугов потрапив у полон терористів, які утримували його близько року.

17 вересня 2016 року його було звільнено внаслідок тривалих і складних переговорів.