Названо ймовірну дату виходу нового сезону "Гри престолів"
12:16, 26 січня 2017Суспільство
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У мережу потрапила імовірна дата виходу першого епізоду сьомого сезону "Гри престолів".
Фотоілюстрація / REUTERS
За даними The Independent, прем'єрну дату помітили на кінокаталозі IMDb.
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Так, у списку епізодів датою виходу першого з них зазначено 25 червня 2017 року.
[NEWS] Season 7 episodes 1 of #GameofThrones has been added to IMDb and is set to air june 25th, 2017. pic.twitter.com/RjJFiOQmgT— GoT Source (@GoTsources) 21 січня 2017 р.
Як зазначається, незабаром після публікації дата виходу прем'єрного епізоду була вилучена, однак користувачі встигли зробити скріншот сторінки.
Раніше творці серіалу розповіли, що восьмий сезон буде останнім.
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