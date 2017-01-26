Названо ймовірну дату виходу нового сезону "Гри престолів"

За даними The Independent, прем'єрну дату помітили на кінокаталозі IMDb.

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Так, у списку епізодів датою виходу першого з них зазначено 25 червня 2017 року.

[NEWS] Season 7 episodes 1 of #GameofThrones has been added to IMDb and is set to air june 25th, 2017. pic.twitter.com/RjJFiOQmgT — GoT Source (@GoTsources) 21 січня 2017 р.

Як зазначається, незабаром після публікації дата виходу прем'єрного епізоду була вилучена, однак користувачі встигли зробити скріншот сторінки.

Раніше творці серіалу розповіли, що восьмий сезон буде останнім.