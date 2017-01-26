Названо ймовірну дату виходу нового сезону "Гри престолів"

12:16, 26 січня 2017
Суспільство
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У мережу потрапила імовірна дата виходу першого епізоду сьомого сезону "Гри престолів".

Фотоілюстрація / REUTERS

За даними The Independent, прем'єрну дату помітили на кінокаталозі IMDb.

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Так, у списку епізодів датою виходу першого з них зазначено 25 червня 2017 року.

Як зазначається, незабаром після публікації дата виходу прем'єрного епізоду була вилучена, однак користувачі встигли зробити скріншот сторінки.

Раніше творці серіалу розповіли, що восьмий сезон буде останнім.

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Теги: #Гра престолів#Game of Thrones