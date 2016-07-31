HBO розповіла, коли завершиться "Гра престолів"

Один з найпопулярніших серіалів останніх років - "Гра престолів" американської телекомпанії HBO за мотивами серії фентезійних романів Джорджа Мартіна "Пісня льоду і полум'я" - закінчиться 2018 року після виходу його восьмого сезону, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на заяву голови відділу програм кабельного телеканалу Кейсі Блойс.

"У сьомому сезоні, який вийде влітку наступного року, буде лише сім серій - на три менше звичайного", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, сюжетні лінії останніх сезонів відійдуть від описаного в книгах Мартіна, так що ніхто не зможе передбачити сюжетні повороти, запевняють продюсери.

Блойс також не виключив можливість спін-оффу - побічного серіалу з ким-небудь з героїв "Гри престолів".

"Продюсери не проти, але у нас немає щодо цього конкретних планів на даний момент", - зауважив директор програмного мовлення HBO.

Минулого року "Гра престолів" стала лауреатом рекордних 12 телепремій "Еммі" тільки за один сезон.

Напередодні церемонії нагород "Еммі-2016", яка відбудеться у вересні, серіал встановив новий рекорд - 23 номінації на премію.