У Кривому Розі затримали прокурора на хабарі в 3 тисячі доларів - Аваков

23:51, 26 січня 2017
Суспільство
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У Кривому Розі затримали 29-річного прокурора на хабарі в 3 тис. доларів.

facebook.com/arsen.avakov.1

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в Facebook.

«29-річний прокурор міської прокуратури №3 збирався за 3 тисячі американських доларів вирішити питання про зняття арешту з автомобіля. Це при тому, що вказаний автомобіль проходить у кримінальній справі», - зазначив глава МВС.

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За словами Авакова, зараз на місці затримання працюють співробітники Департаменту захисту економіки Нацполіції і військової прокуратури Південного регіону.

Раніше УНІАН повідомляв, що прокуратура Дніпропетровської області, Управління внутрішньої безпеки обласної Нацполіції та СБУ упіймали на хабарі начальника сектора карної поліції одного з відділень Нікопольського відділу поліції.

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Теги: #хабар