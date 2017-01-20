На Дніпропетровщині поліцейський поговорів на хабарі

Про це УНІАН повідомили у прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

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Правоохоронець вимагав 15 тисяч гривень неправомірної вигоди від громадянина за непритягнення його до кримінальної відповідальності за незаконну порубку лісу (ст.246 КК України), повернення вилученого майна та сприяння у здійсненні підприємницької діяльності.

19 січня 2017 року під час отримання частини частини грошей у сумі 12 тисяч гривень у службовому кабінеті відділення поліції зловмисника викрили правоохоронці. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні даного злочину та обрання запобіжного заходу.