Дві третини читачів УНІАН проти скасування свята 9 травня – опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного на сайті УНІАН.

Так, 65% читачів відповіли, що негативно ставляться до ідеї скасування свята 9 травня в Україні, тому що ця дата для багатьох дійсно важлива.

При цьому 17% переконані, що давно вже треба було скасувати це свято радянських часів.

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Ще 15% вважають, що ця ідея є непоганою, тим паче, що в Україні з 2015 року відзначають 8 травня День пам'яті та примирення, який у західних країнах є основною пам’ятною датою, пов’язаною із завершенням Другої світової війни.

Водночас 2% читачів відповіли, що їх більше турбує доля 8 березня, яке відповідно до запропонованих змін також хочуть скасувати.

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1% опитаних зазначили, що їм все одно, що буде з цими датами, адже нині є набагато важливіші речі.

Загалом в опитуванні взяли участь 23 тисячі 670 осіб.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2017 року директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що в Україні розроблено новий проект закону "Про державні свята в Україні", який, зокрема, передбачає скасування 9 травня та 8 березня як державних свят та, відповідно, вихідних днів.