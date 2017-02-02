Більшість читачів УНІАН підтримують блокаду "Л/ДНР" – опитування

Про це свідчать результати опитування на сайті УНІАН.

Так, 68% читачів відповіли, що повністю підтримують блокаду самопроголошених "ЛНР" та "ДНР", адже ніяких економічних відносин з окупованим Донбасом в умовах війни бути не може.

При цьому 11% опитаних заявили, що економічна блокада – це ще замало, і виступили за повну ізоляцію окупованих районів Донбасу.

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Ще 7% вважають, що блокада необхідна, але секторальна, щоб обмеження стосувалося тільки бойовиків, а не простого населення.

А ось абсолютно проти економічної блокади "Л/ДНР" виступили лише 8%, які вважають, що від цього постраждають не бойовики, а мирні мешканці, які стали заручниками цих злочинців.

Водночас 4% читачів обрали варіант відповіді "Зайнятися нічим, чи що? Направили б свою енергію на щось більш корисне".

2% - підтримали взаємовигідний обмін: взаємовигідний варіант: їжа в обмін на вугілля.

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Загалом в опитуванні УНІАН взяли участь 9 тисяч 513 читачів.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2016 року ветерани АТО оголосили терористам на Донбасі ультиматум, щоб ті звільнили усіх українських полонених, інакше бійці погрожували розпочати економічну блокаду окупованих територій.

Наприкінці січня активісти перейшли до активних дій, заблокувавши залізницю Луганськ – Попасна. Пізніше стало відомо, що на Луганщині невідомі перерізали колію на Попасну.

2 лютого ветерани АТО і активісти перекрили залізничний переїзд поблизу міста Бахмут, що на Донеччині, тим самим розширивши блокаду.