Блокада окупованого Донбасу: ветерани АТО перекрили залізничний переїзд поблизу Бахмута (фоторепортаж)

"Сьогодні силами ветеранів, громадських активістів і волонтерів було перекрито залізничний переїзд поблизу міста Бахмут Донецької області", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Читайте такожНевідомі розрізали колію залізниці Луганськ-Попасна, яку блокують ветерани АТО – нардеп (фоторепортаж)

Як зазначається, наразі встановлюється намет на редуті.

Як повідомляв УНІАН, активісти торгової блокади Донбасу, в рамках якої зараз частково перекрито залізницю в Луганській області, погрожують знищити магістралі у разі силового розгону.