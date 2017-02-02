Блокада окупованого Донбасу: ветерани АТО перекрили залізничний переїзд поблизу Бахмута (фоторепортаж)
12:21, 02 лютого 2017Суспільство
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Ветерани АТО і активісти перекрили залізничний переїзд поблизу міста Бахмут, що на Донеччині, повідомляє прес-служба штабу блокади і торгівлі з окупантами.
"Сьогодні силами ветеранів, громадських активістів і волонтерів було перекрито залізничний переїзд поблизу міста Бахмут Донецької області", - йдеться у повідомленні у Facebook.
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Як зазначається, наразі встановлюється намет на редуті.
Як повідомляв УНІАН, активісти торгової блокади Донбасу, в рамках якої зараз частково перекрито залізницю в Луганській області, погрожують знищити магістралі у разі силового розгону.
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