Прикордонники про напад на базу кримськотатарського батальйону: на Чонгарі працює поліція і СБУ

Про це повідомив помічник голови ДПСУ Олег Слободян, передає 112 Україна.

"Ситуація сталася неподалік від пункту КПВВ. Це питання не лежить у компетенції ДПСУ. Я знаю, що там працювали й співробітники СБУ, і Нацполіції, які розбиралися в ситуації. Думаю, про те, що дійсно сталося, ми почуємо найближчим часом", - повідомив Слободян.

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Нагадаємо, радіо «Куреш» писало, що в селищі Чонгар Херсонської області невідомі озброєні люди у військовій формі захопили базу кримськотатарського батальйону їм. Номана Челебіджихана. Це сталося 12 лютого ввечері.

Пізніше у ЗСУ заявили, що на підрозділи, що виконують бойові завдання в Херсонській області на кордоні з окупованим Кримом, намагалися здійснити атаку представники незаконного збройного формування.