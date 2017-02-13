У Чонгарі біля адмінмежі із окупованим Кримом невідомі захопили базу кримськотатарського батальйону – ЗМІ

У селищі Чонгар Херсонської області невідомі озброєні люди у військовій формі захопили базу кримськотатарського батальону ім. Номана Челебіджихана. Це сталося 12 лютого ввечері. Про це повідомляє радіо «Куреш».

Згідно із повідомленням, невідомі захопили базу, протаранивши за допомогою БТР паркан розташування батальйону і намет, в якому знаходилися люди.

"Озброєні люди захопили розташування, весь особовий склад і тих, хто перебував у цей час на території, силою поклали на підлогу. За інформацією з місця подій, в розташуванні батальйону озброєні люди застосували вогнепальну зброю, роблячи попереджувальні постріли в повітря і по ногах. Повідомлень про потерпілих в розпорядженні редакції немає", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що на даний момент, немає офіційних заяв від Міністерства Оборони, Національної поліції і СБУ. У розташуванні батальйону працює прокуратура і вибухотехніки.