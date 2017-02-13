У ЗСУ прокоментували "захоплення" бази кримськотатарського батальйону поблизу Криму

Про це повідомили у прес-службі оперативного командування "Південь". Так було прокоментовано повідомлення деяких ЗМІ про те, що нібито ЗСУ напали на кримськотатарський батальйон "Аскер".

"Підрозділ, що входить до складу військової частини оперативного командування "Південь" і виконує бойові завдання в Херсонській області на кордоні з Кримом облаштовували за наказом командира бойові позиції. Під час здійснення необхідного переліку робіт на позиції прибули максимально озброєні представники незаконного збройного формування", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що представники збройного формування були затримані й роззброєні.

"Повідомлення про напад ЗСУ на громадську організацію "Аскер" є нічим іншим, як черговим фейком і спробою очорнити Збройні Сили України", - наголошується у повідомленні.

Раніше радіо «Куреш» писало, що у селищі Чонгар Херсонської області невідомі озброєні люди у військовій формі захопили базу кримськотатарського батальону ім. Номана Челебіджихана. Це сталося 12 лютого ввечері.