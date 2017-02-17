На Євробачення від Росії пропонують відправити Кобзона й хор імені Александрова

Росія погодилася знову брати участь, розповів він у коментарі пропагандистському виданню ТАСС.

"Моя пропозиція, дай Бог здоров'я Йосипу Давидовичу, направити саме його разом з хором Александрова", - сказав Нілов.

Читайте такожГеращенко заявив, що Кобзона і Чичеріну не пустять на Євробачення-2017 до України

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що на Євробачення-2017 вирішено відправити фіналіста шоу "Голос" Олександра Панайотова, який вже брав участь у відборі на конкурс у 2009 році від України. Проте пізніше представники каналу заявили журналістам, що рішення про російського учасника поки не прийнято.

Півфінал Євробачення-2017 відбудеться 9 та 11 травня у Києві, фінал - 13 травня.

Раніше народний артист СРСР, а нині депутат Держдуми РФ Йосип Кобзон, який підтримав анексію Криму, згадав, що народився в Україні і заявив, що поїхав би на Євробачення-2017, якби не санкції.