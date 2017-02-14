Гройсман пообіцяв, що Україна проведе "Євробачення-2017" на найвищому рівні

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що пісенний конкурс "Євробачення" Україна проведе на найвищому рівні.

Про це він заявив на засіданні Кабміну сьогодні, 14 лютого, під час якого презентував звіт про діяльність уряду.

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"Євробаченню в Україні нічого абсолютно не загрожує. І воно буде проведене на найвищому якісному рівні", – заявив прем'єр.

Також він запевнив, що "всі необхідні кроки для запуску Суспільного мовлення здійснюються".

Раніше віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко заявив, що жодні кадрові зміни не вплинуть на якість проведення Україною пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

«Для проведення пісенного конкурсу уряд виділив 455 млн грн з державного бюджету, а місто Київ – 200 млн грн, ухвалено статут НСТУ, низку урядових постанов та інші необхідні рішення на всіх рівнях. Національна суспільна телерадіокомпанія України як мовник-організатор «Євробачення-2017» у тісній співпраці із Європейською мовною спілкою реалізовують спільний план дій щодо підготовки до пісенного конкурсу. Незважаючи на низку проблем, які були накопичені за попередній період, сьогодні знайдено ключові рішення, створено умови для ефективного виконання НСТУ усіх завдань в рамках підготовки до «Євробачення-2017»», - стверджує віце-прем’єр.