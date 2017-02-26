На Львівщині українці та поляки вшанували пам'ять знищених нацистами жителів села Гута Пеняцька

Як повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації, скорботні заходи відбулися сьогодні біля Меморіалу жертвам цивільного населення, загиблого під час Другої світової війни в 1944 році в Гуті Пеняцькій Бродівського району.

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У заходах взяли участь голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, голова Львівської облради Олександр Ганущин, посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло, посол України в Польщі Андрій Дещиця, а також члени товариства "Гута Пеняцька", представники польської громади Львівської області, гості з Польщі, жителі навколишніх населених пунктів. Вони поклали квіти до меморіалу і провели віче.

У виступі на віче Пєкло підкреслив, що третя сторона намагається посварити українців і поляків, тому необхідно докладати всіх зусиль до поліпшення двосторонніх відносин у всіх сферах.

Священики освятили відновлений меморіал, який в ніч на 10 січня підірвали невідомі зловмисники.

*** У лютому 1944 року в польському селі Ґута Пеняцька німецькі війська знищили всі 172 будинку і вбили всіх жителів. Врятуватися вдалося лише одному чоловікові.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 10 січня у селі Гута Пеняцька у Львівській області невідомі підірвали пам'ятник загиблим у 1944 році полякам - мешканцям цього села. На цьому тижні Меморіал загиблим полякам у Гуті Пеняцькій відновили за кошти української громади.