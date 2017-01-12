Пам'ятник вбитим полякам у Гуті Пеняцькій підірвали - поліція

14:43, 12 січня 2017
Інциденти
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Зруйнований у Гуті Пеняцькій пам’ятник вбитим полякам підірвали за допомогою вибухівки.

З місця події експерти-вибухотехніки вилучили речові докази / polradio

Про це повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Микола Самарчук.

Микола Самарчук поінформував, що про застосування вибухових матеріалів свідчать сліди кіптяви на стелах та уламках пам’ятника. Він додав, що з місця події експерти-вибухотехніки вилучили речові докази, що підтверджують цю версію.

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Слідчі дії тривають, проводяться експертизи.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 10 січня на Львівщині невідомі вандали пошкодили пам’ятник вбитим полякам, які загинули від рук гітлерівських військ у 1944 році у с. Гута Пеняцька Бродівського району на Львівщині.

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Теги: #поліція