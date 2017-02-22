"Людина Кремля": волонтери дізналися, хто стоїть за антиукраїнськими акціями в Польщі (фото)

Так, завдяки роботі українських хакерів вдалося дізнатися ім'я громадянина Білорусі, який займався організацією антиукраїнських акцій у Польщі, повідомляє Informnapalm.org.

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"І так знайомтеся — громадянин Білорусі Олександр Усовський, народився 09.04.1968... Українські читачі можуть пам'ятати його як завзятого любителя «русского мира», історика, письменника і публіциста, який часто публікувався на сайті проекту Віктора Медведчука «Український вибір». Українські хакери отримали доступ до його комп'ютера і протягом кількох місяців контролювали все його листування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що останнім часом Усовський активно зайнявся організацією антиукраїнських акцій у Польщі та інших країнах Східної Європи.

"У реалізації таких проектів йому допомагає його офіційне прикриття — фіктивна недержавна організація «Східноєвропейська культурна ініціатива» (Východoeurópska kultúrna iniciatíva), яка була зареєстрована в столиці Словаччини в кінці 2013-го року за адресою: Hurbanovo námestie 1, 811 03", - додали волонтери.

За даними волонтерів, початковою ідеєю Усівського було створення громадської організації, що працює в інформаційному просторі "Вишеградської групи" (Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина) і просуває ідеї "русского мира" в Східній Європі, чим і зацікавився депутат Державної Думи Костянтин Затулін (партія «Єдина Росія»).

Незабаром Усовський починає вивчати політичний простір Східної Європи і писати для Затуліна аналітичні записки, "навіть у російському телебаченні він став з'являтися як експерт з Польщі". Поступово він також завів зв'язки серед проросійських організацій у Східній Європі, почав спілкуватися з представниками ультранаціоналістичних організацій, євроскептиками, радикалами правого і лівого спрямування.

Волонтери також побачили зв'язок між погіршенням польсько-українських відносин та виборами в Держдуму РФ.

"Вибори в Держдуму пройшли 18 вересня 2016-го року, визначилися куратори за основними напрямами та почалася робота по всіх фронтах. Зауважте, що саме після виборів в Держдуму раптом почали псуватися стосунки України і Польщі, проходять численні антиукраїнські акції в Польщі, а в Україні хтось раптом почав трощити польські пам'ятки. Збіг? Не думаю...", - наголошується в повідомленні.

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Згідно з повідомленням, після обрання Затуліна в Держдуму Усовський висилає Затуліну черговий проект. На цей раз мова йде про спробу посварити українців і поляків руками польських націоналістів. Для цього планується створити Дискусійний клуб "Polonia Vita", який задіює у своїй роботі парламентські партії Kukiz'15 і PSL.

Зокрема у планах дискусійного клубу розробити "декларацію" з єдиними принципами щодо української ситуації, в якій декларується абсолютне неприйняття існуючої київської влади і відмова від будь-якої співпраці з режимом, що асоціює себе з ОУН-УПА. Крім цього присутні заклики відмовляти в допомозі українським біженцям, "помічених у поклонінні "героям УПА", учасникам АТО і Майдану.

Разом з тим, згідно "декларації", українська влада повинна стати незаконною для польських націоналістів, а офіційні особи Польщі, які не підтримають таке рішення, будуть бойкотуватися. Опозиційні сили в Сеймі, у свою чергу, зокрема рух Кукіз*15 і PSL, повинні ініціювати заморожування дипломатичних відносин з Україною, поки в країні "публічно не покаються за злочини УПА на Волині".

Так звані активісти також обговорювали ініціативу взяти підписку в українців, які перебувають у Польщі про те, що вони "цілком і повністю поділяють біль і гіркоту польського народу за його жертв на Волині".

Проте, за відомостями волонтерів, паралельно з великими проектами по всій Польщі проходять і маленькі акції: звичайні мітинги, проросійські акції з участю польських націоналістичних організацій OWP KORWIN.

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Так, за словами Усинського, на 5 березня "хлопці з OWP спільно з KORWIN планують провести мітинг проти української агресії на Донбасі...Крім того, у них заплановано подати повідомлення до варшавської мерії на мітинги 11-го (марш пам'яті жертв Волинської різанини) і 18 березня (Російський Крим!)".

У листуванні зі своїми російськими кураторами, Усинський зазначає, що нібито "є реальна ймовірність протягнути в Сейм закон про підписання всіма українцями, які прибувають до Польщі, анафеми на адресу ОУН-УПА"

Зі зламаної пошти також стала відома процедура підписання "анафеми": "Виконавчий комітет Дискусійного клубу буде шукати фірми, що юзають хохлів, і пропонувати їм взяти у своїх працівників (громадян України) індивідуальне підтвердження того, що даний українець-ім'ярек підтримує оголошення Польщею ОНУ-УПА злочинними організаціями, а «Волинську різанину» — геноцидом. У разі відмови директора від цього буде слідувати загроза внести його фірму (магазин, фабрику) в список організацій, що підтримують бандерівців у Польщі". "Дуже дієва міра!", - пише кураторам Усинський.

Водночас, варто зазначити, що так звана декларація ще в розробці Усинського і російських кураторів. Він пише, що "декларацію" ще потрібно довести до розуму і опублікувати, а "виконавчий орган Дискусійного клубу" – створити.

У листуванні також йдеться про обговорення антиукраїнської ініціативи з членами польського сейму.

Волонтери також додали, що серед отриманих файлів з комп'ютера Усинського, є два документа під назвою: "Проект Молдова — не Румунія" та "Проект Україна — ЄС".

Так, серед цілей проектів: "створення спільноти патріотично налаштованих блогерів, які працюють у різних віртуальних середовищах, для оперативного вирішення інформаційно пропагандистських завдань щодо відстоювання суверенітету Молдови як проросійської держави, орієнтованої на ЄАЕС". Така ж схема передбачена для України.

"У Східній Європі активно діють проросійські недержавні організації, які під виглядом культурних, дискусійних та аналітичних майданчиків аналізують ситуацію з метою проведення проросійських акцій. Іноді це відверто незграбні ідеї, які залишаються тільки на папері і в листуванні з замовником. Починається все з нешкідливих пікетів проти дій української армії на Донбасі чи зборів допомоги Новоросії..,а потім несподівано по всій Польщі прокочуються антиукраїнські акції, які одночасно хтось в Україні підігріває вандалізмом польських поховань", - зробили висновок волонтери.

Нагадаємо, раніше меру польського міста Перемишль Роберту Хомі СБУ заборонила в'їзд в Україну через його участь в антиукраїнських заходах.

Незабаром стало відомо про зняття заборони.