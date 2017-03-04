Концерти Орбакайте в Україні перенесені через протести активістів

Великі сольні концерти - "Безсоння" популярної російської співачки Крістіни Орбакайте, заплановані в Україні (зокрема, на 6 березня в столичному Палаці "Україна" і на 8 березня в Одеському академічному театрі музичної комедії) в березні не відбудуться через протести активістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляють організатори концертів в Україні, уточнюючи, що виступ артистки в Києві поки переноситься на 26 вересня 2017 року, відповідно, в Одесі – на кілька днів пізніше.

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"Через неможливість забезпечення безпеки мого колективу і глядачів на моїх аншлагових концертах в Україні напередодні проведення Євробачення, за наполяганням організаторів, концерти переносяться на осінь. Всі квитки дійсні або ви можете повернути їх точки придбання", – йдеться в офіційному повідомленні прес-служби актриси.

Зі свого боку, організатори концертів в Україні прийняли таке рішення під тиском громадськості, яка пригрозила акціями протесту і мітингами. Активісти звинувачують 45-річну артистку в тому, що вона, зокрема, в 2014 році відвідала анексований Крим не через офіційний український пункт пропуску Чонгар.

Повідомляється також, що всі квитки, придбані на зазначені концерти (вартість яких в Одесі, зокрема, становить від 1600-3200 гривень), вважаються дійсними до 26 вересня поточного року. У разі незгоди володар квитка має можливість повернути за місцем придбання і одержати його вартість.

Раніше лідер одеської організації "Рада громадської безпеки" Марк Гордієнко заявляв, що патріоти не допустять проведення в Одесі концерту Крістіни Орбакайте, раніше виступала в окупованому Криму. (У 2014 році Орбакайте виступила на "Днях Москви" в окупованому Росією Севастополі).

Концерти Орбакайте були заплановані також у Харкові та Дніпропетровську.